Chainsaw Man: un piccante cosplay di Makima hot, ma non come ve lo aspettate

Se c'è un anime che ha particolarmente attratto gli spettatori nell'ultimo periodo è Chainsaw Man. L'opera di Tatsuki Fujimoto è diventata virale per ben più di un motivo: la trama è coinvolgente, i combattimenti sono ben animati da Studio MAPPA, ci sono tante situazioni memabili e poi ci sono personaggi davvero molto particolari.

Il protagonista Denji, con il suo modo di fare, è l'emblema di Chainsaw Man. Ma non c'è soltanto lui in scena, come si scopre fin dal primissimo episodio dell'anime. La misteriosa Makima entrerà infatti nella vita del protagonista e lo sguinzaglierà a destra e a manca come un cagnolino fedele, e puntualmente riceve risposta, questo anche a causa del sogno di Denji. In questo senso, il protagonista è stato anche fortunato a palpare Makima.

Una scena un po' piccante, ma ancora più piccante è questo cosplay di Makima. La donna dai capelli rossi e lo sguardo ipnotico prende vita, ma non nel modo in cui vi aspettate. Infatti a interpretarla è il geniale Lonelyman, anche conosciuto come lowcost cosplay, famoso per realizzare i suoi personaggi con il minimo indispensabile. Stavolta, per rendere la scena più hot, usa i peperoncini così da riprodurre i capelli rossi della donna. Insomma, questo cosplay di Makima è piccante e hot ma per i motivi sbagliati, ma sicuramente è davvero molto simpatico. Il dubbio è poi quale fine abbiano fatto tutti quei peperoncini, anche se la seconda immagine del post disponibile in basso potrebbe aver già dato la risposta.

Sapevate che Makima è stata censurata in Cina, ma che questa censura non ha avuto l'effetto propriamente sperato?