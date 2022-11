Chainsaw Man: Pochita prende vita in una animazione 3D fanmade

Chainsaw Man è un’opera caratterizzata da momenti e personaggi che spesso stonano con la violenza e i temi trattati nel corso della storia. Tatsuki Fujimoto ha ormai abituato i suoi lettori a questo contrasto, che si può ritrovare anche nel piccolo Pochita, il Diavolo Motosega considerato adorabile dai fan ma portatore di distruzione e morte.

Sebbene la storia sia incentrata sul percorso di Denji e dei suoi compagni come cacciatori di diavoli nella pubblica sicurezza, Pochita resta uno dei personaggi preferiti dalla community, e un fan ha deciso di renderlo più realistico realizzando il breve video che potete trovare in fondo alla pagina. L’artista nox3Dartist ha impiegato diverso tempo per rivisitare il design di Pochita immaginandolo in un contesto più vicino alla realtà, per poi animarlo in 3D.

Il risultato è impressionante, e continua a ricevere il plauso della community che finora aveva avuto la possibilità di vedere solo una versione in due dimensione del piccolo diavolo. E voi cosa ne pensate di questo omaggio a Pochita? Lasciate un commento qui sotto con la vostra opinione. Per finire vi lasciamo all’opening di Chainsaw Man rivisitata coi personaggi di Animal Crossing, e alle ipotesi riguardo quanti capitoli adatterà la prima stagione dell'anime di MAPPA.