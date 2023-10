Chainsaw Man, Pochita è protagonista delle elezioni argentine: il video virale sui social

Pochita in Chainsaw Man è un diavolo che si nutre della paura degli uomini verso le motoseghe, eppure è tremendamente adorabile. Anche se appare poco nella serie anime, i fan si sono affezionati a tal punto che questo diavolo dalle fattezze di un cagnolino è diventata la mascotte dell'opera.

Pochita, esattamente come un cagnolino, è fedele al suo padrone Denji e nel momento del bisogno l'ha saputo aiutare, donandogli la vita in un momento cruciale. Il legame fra Denji e Pochita in Chainsaw Man è una delle cose più pure di questa serie così ricca di horror e tradimenti.

Nelle ultime ore, un video che ritrae Pochita è diventato virale su tutti i social. In Argentina si stanno tenendo le elezioni per eleggere il suo nuovo presidente e uno dei presenti ha lanciato un peluche di Pochita ad uno dei candidati, Javier Milei.

La reazione dell'uomo è stata quella di prendere al volo il peluche e sventolarlo con fierezza. Riguardo alle elezioni in Argentina, i cittadini dovranno votare il 22 ottobre. Milei rappresenta il Partido Libertario mentre Sergio Massa rappresenta l'Unione del Centro Democratico. Infine, Patricia Bullrich vota per la coalizione di centrodestra Proposta Repubblicana.

Non è la prima volta che gli anime compaiono in alcune elezioni. Spesso è capitato che dei politici utilizzassero alcune opere del mondo nipponico per promuovere le proprie idee al pubblico, o al contrario che alcuni mangaka abbandonassero il loro lavoro per intraprendere la carriera politica.

Pochi mesi fa in Spagna una frase di Porco Rosso è diventata virale per spingere i spagnoli a fare la scelta più giusta alle elezioni. Anche qui, le illustrazioni di alcuni artisti che ritraevano Porco Rosso di Hayao Miyazaki hanno fatto il giro del web.