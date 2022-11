Chainsaw Man: Pochita diventa una ragazza kawaii in delle immagini fan made

Conseguentemente alla popolarità di Chainsaw Man, un sacco di fan art sono apparse online sin dal debutto. Ad esempio è il caso di una tenera rielaborazione 3D di Pochita.

Quest'ultimo è il diavoletto che incarna la paura per le motoseghe e molto tempo prima di sacrificarsi per Denji, nel primo incontro, aveva sì un aspetto tenero ma anche vagamente minaccioso. Nel corso di Chainsaw Man faranno poi amicizia divenendo molto più che padrone e animale domestico ma una vera e propria famiglia.

Il tondeggiante mostriciattolo arancione ha un'appendice simile a una motosega che sporge dal centro della testa. Poi dei manici emergono dal suo corpo permettendo che venga maneggiato come appunto una motosega e inoltre la sua coda corta ha la forma del cordino di avviamento. Ma qualcuno si è domandato quale sarebbe l'aspetto di Pochita se fosse una ragazzina. Quindi nascono nuove fan art, visibili dal tweet in calce a questa notizia, che mostrano i risultati. Nel meme Pochita è una bimba dall'aspetto innocuo: i capelli riprendono il colore del pelo del cagnolotto e recuperata è anche l'iconica espressione della bocca a forma di tre orizzontale, con tanto di dentini aguzzi presenti.

Che effetto vi fa vedere delle immagini dall'anime di Chainsaw Man con Pochita in forma umana? Contribuiscono ad illustrare Denji e Pochita come una famiglia? Il ragazzo motosega è tanto dolce con chi ama quanto aggressivo con i nemici, come nella scena di estrema violenza contro il Diavolo Eternità.