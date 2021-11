Chainsaw Man: Power in azione nel cosplay di Jolie Jules

Tatsuki Fujimoto, dopo una serializzazione di discreto successo come Fire Punch, ha fatto il suo debutto nel 2018 su Weekly Shonen Jump, realizzando una delle storie più interessanti e particolari degli ultimi anni. Chainsaw Man è stato un successo in particolare grazie ai suoi strambi personaggi.

Tra chi è particolarmente riuscito c'è Power, la diavolessa speciale che per lungo tempo ha affiancato il protagonista Denji. Irascibile, arrogante, bugiarda e nonostante tutto simpatica, è stata lei a dare vita ad alcuni dei momenti più divertenti di Chainsaw Man. Il suo carattere sprizza anche in alcuni cosplay a tema Chainsaw Man che molti fan le stanno dedicando.

Armata di falce creata col suo sangue, questo cosplay di Power è pronto all'azione. Jolie Jules ha usato la divisa dell'organizzazione anti diavoli con camicia, giacca, cravatta e pantaloni per dare vita a una Power davvero interessante. Torna così nella sua versione classica, mentre in rete ultimamente c'è stata una forte presenza di Power infermierina con Makima, basate su una color disegnata da Tatsuki Fujimoto.

In attesa della seconda parte del manga che Fujimoto potrebbe tornare a pubblicare nel 2022, in Giappone sta per tornare Power nella light novel di Chainsaw Man "Buddy Stories".