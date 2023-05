Chainsaw Man: Power in bagno in questo video cosplay estroverso

I diavoli sono esseri infidi che si nutrono della disperazione e della paura umana. Un archetipo molto classico ma che Tatsuki Fujimoto ha saputo reinterpretare ottimamente nella sua creatura più recente, il manga Chainsaw Man. Tuttavia, queste creature oscure provenienti dall'inferno si possono manifestare in molti modi.

La prima è una forma classica, quella fedele alle loro sembianze naturali. Tatsuki Fujimoto ha inserito tante volte in Chainsaw Man un diavolo nella sua versione origina, dando vita a design astrusi e fantasiosi. Altra categoria invece è il patto effettuato tra un diavolo e un umano, come fatto tra il protagonista Denji e il piccolo Fujita, cosa che ha dato vita all'uomo motosega ben conosciuto, nel quale la mentre del diavolo è sparita.

E infine c'è la terza categoria dei majin, esseri che sono formati da un diavolo che riesce ad arrivare nel mondo reale e che si impadronisce di un cadavere: la memoria del diavolo rimarrà la stessa, ciò che cambierà sarà soltanto il suo guscio esterno. La majin più famosa è indubbiamente Power, protagonista femminile di Chainsaw Man. Ragazzina viziata, violenta e arrogante, Power darà vita ad alcuni dei momenti più comici della serie. Chi ha visto l'anime ha già potuto osservare uno di questi momenti molto particolari con la ragazza majin.

