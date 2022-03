Chainsaw Man: Power in una celebre scena spoiler in questo cosplay

Ormai è passato diverso tempo dalla fine di Chainsaw Man a dicembre 2020, con il novantottesimo capitolo. Contemporaneamente, fu annunciato un anime che però ha tardato ad arrivare e che soltanto durante questo 2022 farà la sua comparsa sulle televisioni nipponiche e su Netflix.

Pertanto, chi ha letto il manga su MangaPlus o sta seguendo le uscite dei volumi grazie a Panini Comics sa già come si evolverà Chainsaw Man. Lo strepitoso manga di Tatsuki Fujimoto, una delle piccole perle dell'industria, ha pochi personaggi in gioco rispetto ad altre storie di Weekly Shonen Jump, ma tutti i principali sono ben caratterizzati ed efficienti. Non c'è soltanto il protagonista Denji, anche la vivace Power ha un ruolo prestabilito e sarà al centro di alcune scene divertenti ma anche altre commoventi e deprimenti.

Una delle scene chiave di Power avviene ovviamente nelle fasi avanzate del manga. Erichan ha deciso di riprodurre la scena spoiler di Power con la torta in questo cosplay, dove il personaggio ha, naturalmente, la torta tra le mani. In altre foto allegate invece, mette in scena una Power che digrigna i denti aguzzi e un'altra con Power visibilmente imbarazzata. Quale delle tre versioni di questo personaggio di Chainsaw Man è la vostra preferita?