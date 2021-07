Chainsaw Man: Power in un cosplay demoniaco e fedelissimo di Blood Raven

Da qualche anno, il pubblico dei manga ha conosciuto il lavoro di Tatsuki Fujimoto. Il suo manga Chainsaw Man si è rivelato interessante e unico, con pochi difetti e tanti pregi che lo hanno reso un'opera consigliata ovunque. Nonostante non abbia ancora un anime in onda, infatti, il passaparola è stato sufficiente per renderlo molto venduto.

Tuttavia anche chi guarda solo anime a breve lo conoscerà: il trailer di Chainsaw Man divulgato da Studio MAPPA ha gettato le basi per il prodotto in arrivo nei prossimi mesi con tutti i suoi personaggi e le sue storie intrise di sangue e diavoli. Nel trailer vediamo molti dei personaggi principali e alcuni dei protagonisti e non può spiccare, nonostante i pochi secondi, la splendida Power. La ragazza bionda e con i corni rossi da diavolo si fa vedere in vari modi.

Il suo outfit principale e che vediamo principalmente in Chainsaw Man è però quello con la divisa governativa con camicia e giacchetta, e non manca di farsi accompagnare dalla sua falce di sangue. Un cosplay di Power a dir poco perfetto di Blood Raven riprende proprio il personaggio di Chainsaw Man. Come potete vedere in basso, il livello di dettaglio è altissimo e sembra di vedere una Power in carne e ossa in tutto e per tutto.