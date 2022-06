Chainsaw Man: Power in un cosplay con la falce creato dall'italiana Hitomi

La paura nelle cose, negli animali, negli oggetti o in altre entità concrete e non può generare esseri terribili che mettono a repentaglio la vita degli umani. Su questa base si fonda Chainsaw Man, il manga di Tatsuki Fujimoto che tornerà su MangaPlus con la sua seconda parte, molto attesa dal pubblico, in meno di due settimane.

Ci sarà un nuovo ciclo per Denji, il protagonista capace di utilizzare il potere delle temute motoseghe per salvare fanciulle. Però non vanno dimenticati tutti i personaggi che hanno animato la prima parte di Chainsaw Man, in attesa di conoscere chi di loro tornerà a pieno titolo nella prossima storia. Tra i personaggi più importanti c'è indubbiamente la speciale diavolessa Power, alleata di Denji e Aki e che sarà importante in ogni fase del manga.

Lei è in grado di sfruttare il suo sangue per potenziarsi e creare oggetti, come una falce. In questo cosplay di Power da Chainsaw Man, l'italiana Hitomi decide proprio di inserire una falce rossa per permetterle di combattere contro gli altri diavoli del manga. Il resto del cosplay è comunque azzeccatissimo ed è in grado di far riscoprire questo personaggio.

E a breve si saprà qualcosa in più sull'anime di Chainsaw Man all'AnimeExpo 2022 di luglio.