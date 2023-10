Chainsaw Man: una Power in costume in questo cosplay che ricorda l'estate

Ci sono tante creature nel mondo di Chainsaw Man. I diavoli sono sempre al centro, con le creature che provengono dall'inferno che si manifestano in forme davvero bizzarre, talvolta all'apparenza brutte ma fondamentalmente innocue, altre terrificanti sotto il punto di vista estetico e delle abilità. Ma non ci sono soltanto loro.

Parte della storia di Chainsaw Man prevede majin e diavoli ibridi. Se questi ultimi sono sostanzialmente gli umani che sono riusciti a ottenere un cuore diabolico, come Denji e Pochita, o il Katana Man, i primi sono creature un po' più particolari: si tratta infatti di diavoli incarnatisi nel mondo umano dopo essere stati uccisi all'inferno e che riescono a impossessarsi di un cadavere. E la majin più famosa è senza dubbio Power, la vulcanica, prepotente, capricciosa, violenta spalla di Denji e Aki durante il racconto di Tatsuki Fujimoto.

La popolarità raggiunta da Power l'ha portata a essere protagonista di tante realizzazioni, come confermato da questa statuetta di Power con il suo gatto. Ovviamente non ci sono soltanto le statuette, dato che il modo di fare della ragazza diabolica incentiva la creazione anche di altro. E infatti la cosplayer Aka Purin si è data da fare in tal senso, creando un cosplay di Power in costume da bagno pronta per andare al mare.

Così come apparve brevissimamente durante l'opening di Chainsaw Man, anche qui Power ha un costume bianco e rosso, ma mette in risalto non soltanto il suo fisico ma anche l'atteggiamento sbarazzino e presuntuoso che la contraddistingue anche nel manga.