Chainsaw Man: Power è l'infermiera di cui avete bisogno nel cosplay di Haru

Chainsaw Man è destinato a far parlare di sé a lungo dal momento che ha già riscosso un notevole successo in patria grazie ad uno straordinario manga a cura dell'autore Tatsuki Fujimoto. A breve, inoltre, il franchise godrà di un adattamento animato realizzato dallo Studio MAPPA, lo stesso dietro Jujutsu Kaisen e L'Attacco dei Giganti 4.

La fortuna di Chainsaw Man consiste nel talento del sensei nell'essere riuscito a scrivere una storia entusiasmante e a caratterizzare i personaggi dell'opera in meno di 100 capitoli. Ad ogni modo, il manga non è ancora concluso dal momento che Tatsuki Fujimoto sta già lavorando alle parte 2.

In attesa dell'uscita dell'anime, a cui potete dare uno sguardo grazie al primo trailer di Chainsaw Man, i fan stanno continuando a supportare l'opera con straordinarie manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di Haru, un'artista cinese che ha realizzato una splendida interpretazione di Power, la co-protagonista della storia. Il suo fedele cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte della community dedicata, merito di una reinterpretazione del personaggio originale nei panni di una sensuale infermiera.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Haru, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.