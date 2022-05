Chainsaw Man: Power e Makima infermiere in questo cosplay accattivante

Il tempo non passerà mai abbastanza in fretta per i fan di Chainsaw Man, che ormai da ben un anno e mezzo stanno attendendo non soltanto la parte 2 del manga, che Tatsuki Fujimoto ha messo temporaneamente in stop per dedicarsi a due storie oneshot che sono state molto apprezzate, ma anche per l'anime.

Quest'ultimo aiuterà a catturare più fan per l'opera. L'anime di Chainsaw Man che Studio MAPPA sta producendo in questo momento è uno dei più attesi della prossima stagione e sembra già che sbaraglierà la concorrenza. Resta ancora molto tempo da attendere, dato che non si avranno gli episodi prima della stagione autunnale programmata per ottobre.

Intanto è ben noto che il mondo sarà quello del Giappone contemporaneo, con i protagonisti impegnati nel lavoro con un'organizzazione governativa che si occupa di diavoli. Eppure, in una copertina del manga, Fujimoto decise di raffigurare le due eroine Power e Makima in versione infermiere, come non erano mai state viste nella serie. Due cosplayer giapponesi, Puutin e Amaura K, hanno deciso di creare questo cosplay di Power e Makima infermiere proprio per omaggiare le due figure femminili della storia.

Vestito bianco e poi i tratti caratteristici, con Power a cui spuntano le corna dalla testa e Makima avvolta dai suoi iconici capelli rossi. Se preferite i personaggi classici, non perdetevi questo cosplay di Power spoiler o questo cosplay di Makima incredibile.