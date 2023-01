Chainsaw Man: Power e Makima vestite da conigliette nelle figure di FREEing

L’esistenza di Denji è stata stravolta dalla conoscenza di Makima, una delle cacciatrici più abili della pubblica sicurezza, che, rimasta colpita dalle capacità del protagonista lo ha aggiunto ad un gruppo di cacciatori. È così che appare in scena un’altra grande protagonista femminile, Power, omaggiata insieme a Makima in due statue da collezione.

Mentre lo sviluppo della narrazione all’interno del manga ha portato all’assenza di Makima e Power, nel corso della prima stagione dell’anime le due cacciatrici hanno dato prova di essere incredibilmente abili e, allo stesso tempo, personaggi molto affascinanti. Per onorarle Good Smile Company ha presentato due nuove figure che entreranno a far parte della loro linea di prodotti FREEing.

Nel post riportato in calce, una delle pagine della community di Chainsaw Man ha infatti condiviso le immagini delle figure in questione, che ritraggono Power e Makima vestite da conigliette. Makima mantiene la sua eleganza con un abito nero e un atteggiamento più serio rispetto a Power, che in uno sgargiante abito rosso, sembra essere entusiasta di entrare in azione. Sfortunatamente non sono ancora state rivelate né la data d’uscita delle figure, né il prezzo che avranno, ma, come specificato nel post, saranno in scala 1:4.

Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni su questi particolari pezzi da collezione. In conclusione, ricordiamo che l’opening di Chainsaw Man è stata la migliore del 2022, e vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Chainsaw Man.