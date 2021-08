Chainsaw Man: Power non è mai stata così realistica nel cosplay di Sky

Sentiremo ancora a lungo parlare di Chainsaw Man, non soltanto per il sequel ancora sprovvisto di una data d'uscita, ma soprattutto per l'adattamento anime a cura di Studio MAPPA destinato a conquistare la community. Il tutto, inoltre, senza considerare la straordinaria caratterizzazione dei personaggi immaginati da Tatsuki Fujimoto.

In attesa dell'uscita dell'anime di Chainsaw Man e di ritornare dietro la scrivania per lavorare al seguito del suo attuale capolavoro, l'autore ha realizzato due racconti brevi che usciranno tra ottobre e novembre e di cui pochissimi dettagli sono stati finora rivelati al pubblico. Ad ogni modo, Fujimoto sensei è costantemente al lavoro visto il successo del suo gioiellino che ha riscosso un notevole clamore in patria per via del suo manga e in seguito per il clamoroso trailer promozionale.

A tal proposito, recentemente la cosplayer Sky ha realizzato proprio in onore del franchise una straordinaria interpretazione personale di Power, la co-protagonista della serie. Il set in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei fan che hanno trovato nel lavoro di Sky un'ottima fedeltà anche nel carattere dell'iconico personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.