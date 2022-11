Chainsaw Man, Power posa sulla copertina di una famosa rivista giapponese

Da quando è iniziata la stagione anime autunnale 2022, è letteralmente esplosa la Chainsaw Man mania. L'adattamento animato dell'opera di Tatsuki Fujimoto prodotto da studio MAPPA ha fatto incetta di spettatori, e si sta candidando ad essere il miglior prodotto di una stagione piena zeppa di anime eccellenti.

L'ultimo episodio pubblicato della serie, ovvero Chainsaw Man 1x06, ha visto il protagonista Denji avere dei momenti molto intimi con la majin Power e con Makima. Le due protagoniste femminili di Chainsaw Man stanno dando libero sfogo alle fantasie del ragazzo, con il chiaro obiettivo di potersi servire della sua forza.

In seguito alla popolarità del personaggio, la rivista giapponese UOMO ha deciso di inserire Power nella copertina del primo numero del 2023, che esordirà in Giappone il prossimo 25 novembre. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, UOMO è una rivista per uomini tra i 30 e i 40 anni, che tratta principalmente di moda e brand di lusso.

Potete vedere la copertina di UOMO con Power in calce a questa notizia. La majin, sorridente su uno sfondo rosso, regge in mano diverse buste, segno evidente che è di ritorno da una giornata di shopping sfrenato. Negli scorsi giorni, anche Aki Hayakawa di Chainsaw Man aveva conquistato una rivista giapponese, presenziando sulla sua copertina con una splendida illustrazione in primo piano.