Chainsaw Man: Power e tanto sangue in una nuova fan art

In Chainsaw Man il Diavolo del Sangue è reincarnato nel corpo di una graziosa ragazza. Questo contrasto e molto altro la rendono divertente e non di meno risulta tra i personaggi preferiti del franchise.

E mentre i fan di Chainsaw Man sono in lutto la nota artista giapponese nakakisan porta un po' di allegria con una fan art su Instagram, presente in calce alla notizia, dedicata alla vivace padrona di Meowy.

Nell'inconfondibile proprio stile pittorico, nakakisan raffigura Power per uno speciale su Chainsaw Man della rivista Eyescream. L'artista scrive "non avrei mai pensato che mi sarebbe stato permesso di disegnare ufficialmente la mia amata Power-chan. Sono onorata di aver avuto questa meravigliosa opportunità". In copertina il Diavolo del Sangue intrattiene le dita con delle catenine tra i capelli. Indossa la classica camicia bianca e cravatta nera e con sguardo vagamente spiritato assapora parte del sangue che la ricopre.

I fan di Power non vedono dunque l'ora di scoprire cosa combinerà la ragazza negli sviluppi futuri di Chainsaw Man. Una seconda stagione non è ancora stata confermata ma la popolarità dell'adattamento rende probabile che Denji e compagnia tornino sul piccolo schermo. Cosa ne pensate di questa illustrazione? Intanto un'altra copertina unisce Chainsaw Man e il mondo del cinema.