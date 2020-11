Chainsaw Man: Power vince il primo sondaggio di popolarità, al settimo posto un'auto

Nell'ultimo mese, più di 200.000 utenti hanno votato per eleggere il re (o la regina) del primo sondaggio di popolarità di Chainsaw Man, il meraviglioso manga di Tatsuki Fujimoto. I risultati sono stati più o meno in linea con le aspettative generali, al netto della sorprendente vittoria di Power su Makima e del 7° posto ottenuto da un'automobile.

In calce potete dare un'occhiata all'artwork ufficiale pubblicato da Fujimoto, in cui sono mostrati i personaggi mentre festeggiano il proprio risultato. Per comodità alleghiamo qui sotto la Top 10 completa.

Chainsaw Man - Primo sondaggio di popolarità

Power - 35.268 voti Makima - 27.224 voti Aki Hayakawa - 25.704 voti Reze - 19.079 voti Denji - 18.402 voti Angel Devil - 18.374 voti Automobile di Kobeni - 9.878 voti Kobeni Higashiyama - 9.580 voti Pochita - 9.527 voti Hirofumi Yoshida - 8.593 voti

Power vince dunque il primo sondaggio, imponendosi sull'ufficiale della Pubblica Sicurezza Makima e superando nettamente il protagonista Denji. Su questo fronte potrebbero aver aiutato l'ultimo arco narrativo del manga, dove Power ha giocato un ruolo estremamente importante.

Al di fuori della Top 5 spicca Kobeni, premiata da 9.580 fan dopo l'esilarante ruolo ricoperto negli ultimi capitoli, mentre al settimo posto sorprende la presenza dell'automobile della ragazza, votata umoristicamente dal pubblico a causa di una scena presente nel capitolo 57.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro personaggio preferito? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che Chainsaw Man è ormai prossimo alla conclusione e che, secondo alcune voci, un adattamento anime dovrebbe già essere in fase di produzione.