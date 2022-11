Chainsaw Man, Power diventa virale: il suo balletto fa tendenza su TikTok

Chainsaw Man era uno degli anime più attesi del palinsesto autunnale e le altissime aspettative dei fan non sono state minimamente disilluse. Studio MAPPA ha messo in campo un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista, la cui popolarità continua a crescere puntata dopo puntata.

Con l'anime di Chainsaw Man Studio MAPPA si è superato. In attesa del debutto del quinto episodio dell'adattamento, in rete sta spopolando la Power Dance. Ma di cosa si tratta?

Ciascun episodio della serie animata vanterà una diversa sigla di chiusura e la quarta ending di Chainsaw Man è dedicata a Power, che ha già fatto innamorare il pubblico con la sua insana follia. A ogni modo, nella sigla in questione, "Jouzai" interpetata da TOOBOE, vediamo il diavolo impegnato in un simpatico balletto. Questo, chiamato dai fan Power Dance, è diventato virale sul social network TikTok. Cercando Power Dance sul motore di ricerca di TikTok sarà infatti possibile ammirare numerosi utenti impegnati in un balletto che replica quello della suddetta sigla di chisura.

A lanciare questa tendenza è stata Ai Farouz, doppiatrice che nella serie anime di Chainsaw Man interpreta proprio Power. Nel tweet in calce all'articolo potete ammirare la sua esibizione. E voi avete già provato a replicare la Power Dance?