Chainsaw Man: ci sono le prime immagini del trailer! Trapela l'elenco dei doppiatori

C'è poco da girarci intorno, Chainsaw Man è uno degli anime più attesi dell'anno. Il suo debutto è previsto per l'ultima finestra del 2022, la stagione autunnale che partirà a ottobre 2022. Sulla produzione di Studio MAPPA ci sono ancora tanti dubbi e ombre, ma è indubbio che l'attesa per il titolo sia davvero tanta.

Studio MAPPA è molto fiducioso dell'anime, che a breve verrà mostrato a tutti. È previsto infatti per oggi 5 agosto la rivelazione del trailer di Chainsaw Man. Tuttavia, in rete sono apparse le prime immagini provenienti proprio dal video in arrivo. Si tratta di cinque immagini, tutte dedicate ai quattro personaggi principali. Nel tweet pubblicato da Shonen Jump News Unofficial si parte con una foto di Makima, seguita da Denji in versione motosega e poi da Aki. Si continua con altre due foto, la prima dedicata a un Denji in versione umana, con la benda sull'occhio, mentre poi si conclude con la diabolica Power.

Non è tutto, perché è trapelato anche l'elenco di doppiatori di Chainsaw Man. Per ora le voci sono quelle dei personaggi mostrati in queste immagini:

Denji: Kikunosuke Toya

Makima: Tomori Kusunoki

Aki Hayakawa: Shogo Sakata

Power: Fairouz Ai

Il nome più noto è indubbiamente quello di Ai Fairouz, doppiatrice di Jolyne Kujo. Ora non resta che vederli all'opera in un video.