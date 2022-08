Chainsaw Man: ecco i primi character design dei quattro protagonisti

Mentre il manga di Chainsaw Man è da poco tornato su MangaPlus con la seconda parte, che vedrà Denji alle prese con la vita liceale e la sua carriera da cacciatore di diavoli, durante il Crunchyroll Expo 2022 è stato diffuso un nuovo trailer dell’anime ad opera di MAPPA, che ha diffuso anche i character design dei quattro protagonisti.

L’opera ideata da Tatsuki Fujimoto si sta dimostrando una delle più fortunate degli ultimi anni, avendo già conquistato moltissimi lettori e appassionati in tutto il mondo, e risultando attualmente la più letta sulla piattaforma MangaPlus, con quasi un milione di letture registrate, oltre 100mila rispetto a ONE PIECE di Eiichiro Oda. Oltre a questo, il nuovo trailer è stato acclamato dai fan, sia per la presentazione dei personaggi principali, sia per la rappresentazione di sequenze particolarmente frenetiche e sanguinose.

Dopo aver mostrato Denji, Power, Makima e Aki Hayakawa in azione, lo staff di MAPPA ha deciso di mostrare i character design firmati da Kazutaka Sugiyama. Come potete vedere nel post di @YourAnimeGuy riportato in fondo alla pagina, i design dei quattro protagonisti rispettano completamente l’idea originale di Fujimoto. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che studio MAPPA vorrebbe adattare anche la seconda parte di Chainsaw Man.