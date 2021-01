Chainsaw Man: i primi rumor assicurano che Netflix porterà l'anime in streaming

Dopo aver vinto premi come il Kono Manga ga Sugoi 2021, Chainsaw Man si prepara a fare il suo debutto con la seconda parte. Il manga di Tatsuki Fujimoto continuerà infatti con un altro arco narrativo il cui arrivo è previsto per una data imprecisata del 2021 sulla piattaforma Shonen Jump+ e, verosimilmente, anche sull'europea MangaPlus.

Nel 2021 è però previsto anche l'arrivo dell'anime di Chainsaw Man. Un progetto ancora misterioso che sarà gestito da Studio MAPPA. I fan ovviamente sperano di non vedere censure di nessun tipo considerato che l'opera è parecchio spinta su diversi fronti.

Intanto da Weibo si sono iniziate a diffondere alcune voci che sono rimbalzate anche sui portali degli insider più famosi e affidabili della rete. Secondo alcune indiscrezioni infatti Chainsaw Man sarà portato da Netflix. L'annuncio è vago e potrebbe significare di tutto e di più, come il coinvolgimento della piattaforma nella distribuzione in streaming in Giappone o a livello mondiale.

Difficile invece si tratti di un'esclusiva Netflix dato che dalle prime locandine di Chainsaw Man si parlava di un anime che sarebbe andato in onda anche in TV. In attesa di scoprirne di più, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Chainsaw Man.