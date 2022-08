Chainsaw Man, il produttore dell'anime svela il suo volume preferito del manga

Come ben sappiamo, l'anime di Chainsaw Man farà il suo esordio nel mese di ottobre 2022. L'opera, prodotta da studio MAPPA, è già attesissima, grazie soprattutto al successo che sta riscuotendo il manga originale di Tatsuki Fujimoto. L'autore è impegnato a scrivere la seconda parte dell'opera dopo aver concluso la prima nel 2020.

Secondo il produttore, l'anime di Chainsaw Man sarà uno dei migliori del 2022, e visti i precedenti lavori di studio MAPPA non possiamo che essere fiduciosi delle sue parole. Dopotutto, i trailer mostrati hanno visto protagoniste delle animazioni davvero fluide e ben realizzate, che hanno reso giustizia ai disegni di Fujimoto.

Al recente Crunchyroll Expo il produttore esecutivo di Chainsaw Man e CEO di studio MAPPA Manabu Otsuka ha svelato qual è il suo volume preferito del manga e perché. Otsuka ha spiegato che il suo volume preferito di Chainsaw Man è il 9, contenente i capitoli dal 71 al 79, con queste parole: "Per me, il volume 9 è quello che si distingue davvero, e l'ho letto più e più volte. Dà uno sguardo interessante alle relazioni tra i personaggi di Chainsaw Man e al mondo in cui rispondo l'uno all'altro. È davvero fantastico vedere come si sono sviluppate le relazioni, e quindi l'intera evoluzione dei personaggi sin dall'inizio della serie."

Vi ricordiamo che l'anime di Chainsaw Man sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll a partire da ottobre, con un nuovo episodio ogni settimana. Uno shonen moderno che pone alla sua base i combattimenti e le relazioni tra i protagonisti come Chainsaw Man sarà capace di conquistare il pubblico?

