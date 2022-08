Chainsaw Man, il produttore ha svelato com'è stato selezionato il cast dell'anime

L'anime più atteso della stagione autunnale 2022 è senza dubbio Chainsaw Man. Prodotto da studio MAPPA, che intende adattare anche la seconda parte dell'opera, in pubblicazione sulla rivista Shonen Jump+ dallo scorso 13 luglio, Chainsaw Man è già molto popolare tra i lettori di manga di tutto il mondo.

La storia di Denji e del suo mondo invaso dai diavoli sembra in prima battuta il più classico degli shonen, ma in seguito riserva delle spettacolari sorprese, oltre a delle impressionanti sequenze splatter. I trailer dell'adattamento animato di studio MAPPA hanno alzato l'hype dei fan a dismisura, che sperano in un adattamento da pelle d'oca.

Durante il Crunchyroll Expo 2022, Manabu Otsuka, produttore di Chainsaw Man, ha spiegato come è stato selezionato il cast della serie. I doppiatori, dopo vari provini, sono stati scelti in base a chi evidenziava di più le stranezze dei personaggi con la propria voce. Chainsaw Man è pieno di protagonisti fuori da ogni logica, e la scelta di studio MAPPA per il doppiaggio potrebbe elevare la qualità della produzione.

Sempre Otsuka ha svelato che la decisione finale sui membri del cast è stata presa dal regista di Chainsaw Man Ryu Nakayama, perfetto per il ruolo secondo i produttori, che ha coinvolto doppiatori molto giovani, dando priorità anche alla loro somiglianza con i personaggi dell'opera di Tatsuki Fujimoto.

Il cast ha preso parte alla produzione in maniera entusiasta, con il regista Nakayama che ha dispensato molti consigli ai giovani da lui selezionati. Visto l'affiatamento dei doppiatori e il lavoro "pressoché perfetto" svolto, le aspettative nei confronti del'anime di Chainsaw Man non possono che rimanere altissime, ma siamo sicuri che studio MAPPA non deluderà i fan nemmeno questa volta.