Chainsaw Man: quanto è profondo il legame tra Denji e Pochita?

Macabro, sanguinoso, violento e irriverente: con queste semplici quattro parole si può descrivere Chainsaw Man. L'opera di Tatsuki Fujimoto però risulta essere anche molto profonda, soprattutto per quanto riguarda il legame d'amicizia tra Denji e Pochita, uno dei più sinceri nel panorama degli shonen.

Nel primo episodio dell'anime di Chainsaw Man facciamo la conoscenza di Denji, un ragazzo sfortunato che per colpa degli errori del padre è costretto a vivere una vita indegna. Costretto a ripagare un debito immenso, vive di miseria e stenti, accontentandosi di sognare un futuro migliore. Fortunatamente, al suo fianco ha il suo migliore e unico amico: il cucciolo di diavolo motosega Pochita.

Denji e Pochita si sono incontrati il giorno in cui il padre del ragazzo si suicidò, segnando per sempre la vita di suo figlio. Mentre si trovava di fronte alla tomba di suo padre, Denji pensò di morire anche lui. Tuttavia, in quel frangente venne avvicinato da Pochita, ferito e in fin di vita. Riconoscendo nel cucciolo un riflesso di se stesso, il protagonista decise di farsi succhiare il sangue dal diavolo, che così poté curarsi. Da quel momento in poi divennero inseparabili e condivisero qualsiasi cosa assieme, prendendosi cura l'uno dell'altro.

Il giorno in cui Denji venne ucciso dall'inganno del diavolo zombie, Pochita si sdebitò. Il cucciolo di diavolo voleva vedere realizzarsi il sogno del suo amico umano e decise dunque di stringere un patto con lui per donargli una seconda vita. Denji tornò in vita, ma senza Pochita al suo fianco. Il cuore del Diavolo Motosega infatti ora batte nel corpo del protagonista, che all'occorrenza può tirare la coda di Pochita per trasformarsi nell'Uomo Motosega.

Il rapporto tra Denji e Pochita va oltre a quello tra un umano e un diavolo, e persino il loro patto è diverso dagli altri contratti, come ad esempio quello tra Aki e il Demone Volpe. I due si volevano talmente bene da voler vivere per sempre insieme, anche se non più fisicamente. Vi lasciamo alla recensione della prima stagione anime di Chainsaw Man.