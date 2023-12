Chainsaw Man, proseguire l'anime con un film e non con la Stagione 2 è la scelta giusta?

C'è voluto quasi un anno affinché MAPPA rivelasse novità su Chainsaw Man, ma finalmente la community di appassionati ha ricevuto aggiornamenti ufficiali. Al Jump Festa 2024 è stato rivelato che la storia dell'anime di Chainsaw Man proseguirà con un film e non con una Stagione 2 come ci si poteva aspettare.

Terminato a fine dicembre 2022, Chainsaw Man è stato l'anime shonen della precedente annata. L'elevato clamore sulla produzione ha tuttavia sollevato numerose polemiche. Non tutti hanno acclamato l'anime, anzi per molti Chainsaw Man è stato un grande flop. Soprattutto i puristi di Tatsuki Fujimoto hanno trovato la serie troppo distante dalle atmosfere dark, ma sempre irriverenti, del maestro. Forse proprio a causa di ciò, MAPPA ha preferito un cambio di stile.

Il Bomb Girl Arc che verrà raccontato da Chainsaw Man The Movie: Reze Arc adatterà però solamente 12 capitoli del manga, forse pochi per abbinarsi bene a una pellicola. Ricordiamo infatti che la prima stagione dell'anime adattava circa 3 capitoli per ogni episodio. Che MAPPA abbia preso la scelta sbagliata?

Data la lunghezza di questa saga, il film potrebbe durare a malapena 60 minuti. Per allungare i tempi, lo studio d'animazione potrebbe essere costretto a dare vita a numerose scene originali, che però difficilmente verrebbero accolte con gioia dagli appassionati. Al momento, dunque adattare il Reze Arc con un film e non con la Stagione 2 di Chainsaw Man non sembra la migliore delle decisioni.