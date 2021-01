Chainsaw Man: il protagonista è fin troppo reale in un cosplay davvero inquetante

Chainsaw Man è un'opera che si è ritagliata molto spazio all'interno della rivista Weekly Shonen Jump, la stessa su cui sono serializzati ONE PIECE e My Hero Academia. La prima parte del manga è già terminata, accompagnata da 6 milioni di copie vendute, e il tanto atteso sequel inizierà prossimamente.

Ad ogni modo, è molto probabile che sentiremo ancora a lungo parlare di Chainsaw Man in quanto l'opera godrà presto di un adattamento anime a cura di Studio MAPPA, lo stesso di Jujutsu Kaisen e L'Attacco dei Giganti 4, che dovrebbe debuttare durante il corso del 2021. L'opera conta attualmente 11 volumi con una media di circa 550mila copie vendute per ciascun tankbon e la cifra è destinata a salire con il debutto dell'anime che fornirà una spinta non indifferente alla popolarità dell'opera anche in Occidente.

A tal proposito, recentemente un cosplayer, un certo mosaicxxx, ha voluto omaggiare il protagonista di Chainsaw Man in una particolare interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo incredibile cosplay è stato notevolmente apprezzato dai fan, con oltre 10 mila manifestazioni positive alla foto, merito di una grandissima fedeltà all'originale e ad una cura dei dettagli per la maschera da motosega a dir poco inquietante.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay a cura di mosaicxxx, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina