Chainsaw Man: pubblicati i risultati del primo contest ufficiale

Il manga di Tatsuki Fujimoto, già autore di Fire Punch, sta accrescendo sempre di più la propria popolarità. Infatti, dopo un inizio lento sulla rivista Weekly Shonen Jump, la serie Chainsaw Man ha acquisito sempre più fan e ora si sta man mano affermando tra i manga più letti del famosissimo magazine nipponico.

Alcune settimane fa, per pubblicizzare Chainsaw Man e creare un rapporto più solido con gli appassionati del manga, la redazione di Weekly Shonen Jump e la Shueisha avevano preparato un contest particolare: i fan potevano condividere le proprie illustrazioni a tema Chainsaw Man e tra queste sarebbe stata stilata una classifica.

Ebbene, ora sono stati rivelati i risultati della competizione che potete vedere in calce. Il tweet ci mostra i primi cinque classificati, con il protagonista Denji al centro di tutti ad eccezione di quello dell'utente Hiiragi0209, che ha preferito mettere nella sua illustrazione esclusivamente la demoniaca Power. Proprio quest'ultima è stata anche la protagonista del volume 2 di Chainsaw Man, in quanto protagonista dell'arco narrativo presentato in quei capitoli.



Il primo classificato è stato l'utente @uissk, che ha ottenuto come premio un iPad Pro da 256GB e una Apple Pencil. E voi concordate con la giuria o ritenete che qualche altro artwork avrebbe meritato il primo posto in questa prima edizione del contest?