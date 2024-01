Chainsaw Man: qual è il piano di Fami, il Diavolo Carestia? La spiegazione dettagliata

Dopo la sconvolgente conclusione della Saga della Pubblica Sicurezza in Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto ha sorpreso i lettori con l'introduzione di alcuni nuovi personaggi: fra questi c'è Asa Mitaka, la deuteragonista introdotta nella Parte 2 dell'opera e che affianca Denji nella sua avventura.

Per la prima volta, la Parte 2 di Chainsaw Man introduce tre dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Mentre Asa ospita il Diavolo Guerra Yoru, è stata presentata anche Fami, il Diavolo Carestia. Quest'ultima ha mostrato di avere una personalità calma e pacata, mentre il suo obiettivo è quello di impedire l'imminente apocalisse che colpirà il suo mondo, per salvare i civili ma soprattutto per preservare i suoi cibi preferiti.

Negli ultimi capitoli di Chainsaw Man, Fami ha rivelato di voler fermare il Diavolo Morte, la più grande delle sorelle e membro più potente dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Per raggiungere questo obiettivo, decide di potenziare i suoi alleati sfruttando un'abilità che fa crescere la forza di ogni demone quanto più gli umani ne hanno paura. E' così che ha dato il via a una guerra civile capitanata dalla Chiesa del Chainsaw Man.

In questo modo, la popolazione inizia a temere la guerra e le motoseghe, contribuendo al potenziamento di Asa e Denji. Tuttavia, il suo piano per salvare il mondo comporta anche la destabilizzazione della vita tranquilla del protagonista. Dopo aver finalmente trovato un equilibrio tra le sue due identità, uomo e demone, Denji è colpito dalla tragedia quando il suo appartamento viene incendiato, causando la morte degli amati animali domestici della piccola Nayuta. Questo evento drammatico lo porta a trasformarsi nel Chainsaw Man dopo numerosi capitoli in cui non sfruttava il suo alter ego.

Non è facile comprendere se Fami sia un personaggio positivo o negativo all'interno dell'opera di Tatsuki Fujimoto: sebbene sia animata da ideali buoni e promettenti, il modo in cui attua il suo piano è controverso e drammatico.