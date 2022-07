Chainsaw Man: qual è il ruolo di Denji nella parte 2 del manga?

Fino a ora, il ritorno di Chainsaw Man con la parte 2 è stato molto particolare. Tatsuki Fujimoto ha preso in contropiede i lettori creando un nuovo contesto ma anche personaggi completamente inediti e che avranno un grande impatto sulla trama. Ci sono ancora dubbi e domande su ciò che succederà, anche relative a Denji.

Già, perché il protagonista non è apparso in Chainsaw Man 98 e 99, i primi due capitoli di questa seconda parte. Fujimoto non ha ancora mostrato il suo protagonista se non tramite poster e spettacoli televisivi, quindi ben lontano dalle vignette principali. Quale ruolo ci sarà per Denji quindi in Chainsaw Man parte 2?

Sembra che il mangaka abbia deciso di dare del tempo al nuovo personaggio, Asa Mitaka, che è stata posseduta dal War Devil. Considerato che proprio quest'ultimo potrebbe essere il vero villain della seconda parte, è possibile che per il momento Denji verrà messo da parte per far costruire e risaltare il carattere di questi nuovi figuri.

Difficile però che Denji e il Chainsaw Man vengano messi in disparte per troppo tempo, e sicuramente tornerà a fare da protagonista nel giro di qualche altro volume, una volta terminato il filone introduttivo di Asa Mitaka e del diavolo guerra.