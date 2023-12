Chainsaw Man: qual è il sogno di Denji? La spiegazione del capitolo 150

Il manga di Chainsaw Man ha percorso la storia di Denji da quando era solo un povero ragazzino che ha fatto l'impossibile per poter mettere qualcosa sotto i denti, sino a diventare il potente Uomo Motosega. Ma qual è il vero sogno del ragazzo? Il capitolo 150 l'ha finalmente rivelato. Attenzione agli spoiler!

Negli scorsi capitoli abbiamo visto che Yoshida, il Diavolo Spada, ha costretto Denji a smettere di trasformarsi nell'Uomo Motosega. Evitare la trasformazione, infatti, è l'unico modo per proteggere la piccola Nayuta, che sappiamo essere l'erede del Diavolo Controllo in Chainsaw Man dopo la morte della temibile Makima.

In questo modo, Denji ha realizzato il suo sogno iniziale di avere una vita normale. Fino ad ora, la sua vita è stata solo un turbinio di combattimenti e, da quando si è fuso con il Diavolo Motosega, il suo fidato Pochita, è diventata ancora più movimentata. Da quanto Nayuta è diventata la sua sorellina e ha conosciuto Asa Mikata e tanti altri amici fidati, la sua vita è migliorata.

In una breve scena del capitolo 150, persino Pochita si congratula con il suo padrone per aver raggiunto questo traguardo. Eppure, Denji capisce che il suo sogno non è più avere una vita normale, bensì tornare a trasformarsi nel Chainsaw Man.

A quanto pare, nei prossimi capitoli vedremo di nuovo l'Uomo Motosega in azione. Il folle Diavolo Lanciafiamme ha provocato Denji in Chainsaw Man, incendiando il suo appartamento e dando fuoco a tutti gli amati animali domestici della piccola Nayuta: Denji non resterà fermo senza reagire.