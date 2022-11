Chainsaw Man: la quarta ending dell'anime è tutta per Power

La trasmissione settimanale di Chainsaw Man prosegue, con Crunchyroll che ha pubblicato il quarto episodio dell'anime. In contemporanea con l'uscita della puntata, Studio MAPPA ha condiviso sul proprio canale YouTube la quarta ending che accompagna l'adattamento.

Ancor prima della messa in onda della serie Studio MAPPA aveva rivelato che ogni episodio dell'anime avrebbe avuto una diversa sigla di chiusura e lo studio d'animazione sta mantenendo questa promessa. Alla terza sigla di Chainsaw Man, che include un particolare easter egg, ne segue una completamente incentrata sulla figura di Power.

All'inizio di Chainsaw Man 1x04 un flashback ci ci offre uno scorcio del passato di Power. Sadica e amante del sangue, anche lei è in realtà in grado di provare dei sentimenti, in particolar modo verso il suo amato micio Meowy, l'unico essere vivente di cui apprezza il calore. Per fortuna che Denji è riuscito a salvare il suo piccolo amico dal famelico stomaco del Diavolo Pipistrello.

A ogni modo, il quarto tema di chiusura di Chainsaw Man è accompagnato dal brano "Tablet" del celebre artista J-Pop TOOBOE. La musica, in stile velocizzata, fa da sottofondo a una clip in cui Power è l'unica star. La vediamo infatti indossare diversi outfit, urlare, commettere follie e danzare. Che ve ne è sembrato del personaggio di Power finora e di questa ending a lei dedicata?