Chainsaw Man da record! Il manga raggiunge un importantissimo traguardo

Tra gli shonen di nuova generazione pubblicati in casa Shueisha, uno di quelli che sta godendo di maggior successo è senz'altro Chainsaw Man. L'opera del maestro Tatsuki Fujimoto ha colpito il pubblico per la sua storia eccentrica e per le sue battaglie frenetiche, confermandosi ripetutamente tra i più venduti e ottenendo diversi record.

La spinta data dall'adattamento animato prodotto da Studio MAPPA e trasmesso nell'inverno del 2022 è ormai cessata e a ciò si somma la mancanza di informazioni ufficiali sul futuro dell'anime. Nonostante ciò, Chainsaw Man continua a confermarsi come uno dei preferiti della community.

L'anime di Chainsaw Man potrebbe proseguire con una seconda stagione o con un film, ma MAPPA non si lascia andare ancora ad annunci ufficiali. Nel frattempo, la pubblicazione della serie manga prosegue come di consueto su Manga Plus.

Nelle ultime ore Chainsaw Man ha fatto segnare un nuovo record. Con soli 15 volumi all'attivo, con l'ultimo pubblicato in Giappone solo da pochissimo, si contano ben 26 milioni di copie di Chainsaw Man in circolazione. Nel mese di aprile 2023 Chainsaw Man contava 24 milioni di unità, ciò vuol dire che in pochissimi mesi l'opera ha fatto registrare un netto balzo in avanti nonostante l'assenza dell'anime o di annunci a riguardo. Il manga di Fujimoto è un best seller, ma anche l'anime di Chainsaw Man è stato un successo. L'attesa per l'annuncio della seconda stagione si fa dunque sempre più pesante.