Chainsaw Man è da record: ecco l'ultimo traguardo raggiunto dall'anime

Nonostante le svariate polemiche che hanno accompagnato la trasmissione, Chainsaw Man è stato uno degli anime migliori trasmessi nel 2022. La riprova di ciò è arrivata nelle ultime ore. Sebbene non faccia parte degli attuali palinsesti, l'adattamento di Studio MAPPA ha infranto un altro importante record.

L'attesa per l'adattamento animato dello shonen di Tatsuki Fujimoto era elevatissima. Tuttavia, la produzione dell'anime non ha pienamente convinto il pubblico, che nella serie di MAPPA non ha assaporato le stesse sensazioni provate nel manga. Per lo stesso CEO dello studio d'animazione Chainsaw Man è stato deludente, soprattutto dal punto di vista commerciale dell'home video. Eppure, anche a distanza di mesi dalla conclusione della messa in onda, nelle ultime ore Chainsaw Man ha tagliato un nuovo traguardo.

Attraverso i propri social media ufficiali, Billboard Japan ha rivelato che "KICK BACK" di Kenshi Yonezu è la canzone più ascoltata in assoluto di questi mesi. Infatti, il tema di apertura di Chainsaw Man è al primo posto della classifica Billboard JAPAN "Hot Animation" di questa prima metà del 2023. Questo risultato è di particolare rilevanza se pensiamo che solamente qualche giorno addietro l'opening di Oshi no Ko scriveva la storia occupando le prime posizioni della classifica Billboard globale. La sigla di apertura di Oshi no Ko, un anime che ricordiamo essere in corso di trasmissione, si è dovuta arrendere però a quella di Chainsaw Man.