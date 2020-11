Chainsaw Man: registrato anche il dominio ufficiale, secondo i rumor MAPPA alle animazioni

Chainsaw Man è un'opera più concreta di quanto possa apparire, merito soprattutto del suo autore, Tatsuki Fujimoto, che sta evitando in tutti i modi di tirare per le lunghe l'opera che lo ha reso celebre su Weekly Shonen Jump. I suoi sforzi sembrano anche vicini ad essere ricompensati in quanto un adattamento anime pare in lavorazione.

Nella giornata di ieri i primi leak dal nuovo numero di Weekly Shonen Jump hanno confermato la presenza di un panel dedicato a Chainsaw Man al Jump Festa 2021, l'evento più importante di casa Shueisha. Dalle prime voci di corridoio sembra sempre più evidente l'intenzione dell'editore di proiettare alla manifestazione nipponica diversi annunci, tra cui proprio l'anime del manga di Fujimoto sensei.

Mentre l'opera originale si avvicina alla sua conclusione dopo una serializzazione non poi così lunga per gli standard della rivista, iniziano a moltiplicarsi i rumor sulla trasposizione televisiva. Qualche ora fa, infatti, è stato individuato un nuovo dominio da parte di Shueisha rintracciabile tramite il link alla fonte. Questo è uno degli indizi più concreti su un eventuale progetto anime poiché l'apertura di un nuovo dominio tende spesso e volentieri a procedere l'annuncio ufficiale. Come se ciò non bastasse, altre voci di corridoio hanno persino svelato l'eventuale studio di animazione incaricato dell'adattamento, ovvero Studio MAPPA (L'Attacco dei Giganti 4).

In attesa del Jump Festa 2021, dove scopriremo se le voci saranno confermate o meno, vi invitiamo a lasciarci le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti.