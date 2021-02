Chainsaw Man: Reze è incantevole nel cosplay di Komoshuai

Nel corso del 2020 il manga Chainsaw Man è diventato molto popolare e, pur essendo terminato, una seconda parte delle serie è già stata annunciata per il 2021. Nel frattempo gli appassionati hanno la possibilità di osservare un fantastico cosplay. Andiamo a vederlo.

Reze è la protagonista di una storia d'amore che il mangaka Tatsuki Fujimoto ha voluto inserire nella bizzarra serie. Dalla ragazza, oltre a Denji, sono rimasti colpiti persino i numerosi fan dell'opera che hanno continuato ad amarla nonostante alcune rivelazioni che la coinvolgono. Tra questi lettori vi è l'utente Twitter Komoshuai che ha deciso di dedicare un cosplay alla ragazza bomba.

Al termine di questa news sono presenti le foto dell'interpretazione in cui la donna appare coi tipici capelli viola e vestita di una camicetta smanicata, inoltre possiamo notare il girocollo in cui è presente un anello che simula quelli presenti nelle bombe a mano per il loro innesco.

Reze è stata uno dei personaggi principali di uno degli archi narrativi più appassionanti dell'opera di cui attualmente si attende anche una serie animata prodotta da MAPPA. Alcuni rumor inoltre assicurano una futura acquisizione della trasposizione animata di Chainsaw Man da parte di Netflix.

Voi cosa ne pensate di questo cosplay? Fetecelo sapere nei commenti.

Infine lascio un'interpretazione di Power, ulteriore protagonista di Chainsaw Man.