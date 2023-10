Chainsaw Man, Reze è il miglior personaggio del manga? Ecco perché sì!

Abbiamo visto per la prima volta Reze nell'episodio 12 dell'adattamento anime di Chainsaw Man. Tuttavia, solo i lettori del manga di Tatsuki Fujimoto hanno potuto conoscere al meglio questo personaggio così intrigante. Secondo molti fan, potrebbe essere il personaggio meglio scritto della serie e noi vi spiegheremo il perché!

Reze era una delle antagoniste della Prima Parte di Chainsaw Man. Il suo piano era quello di vincere il cuore di Denji per potersi impossessare di Pochita. Questo ibridio diavolo-uomo è in realtà una degli agenti meglio addestrati dell'Unione Sovietica.

Anche la ragazza se si è presa gioco di Denji per i suoi loschi obiettivi, non è un personaggio completamente negativo. In realtà, dopo essersi fusa con il Diavolo Bomba, Reze è stata costretta a diventare una pedina di Makima. Ancora una volta Chainsaw Man ha dimostrato quanto può essere brutale la realtà in cui vivono Denji e gli altri personaggi della serie.

Reze è uno dei personaggi preferiti dai fan dell'opera di Tatsuki Fujimoto poiché finalmente offre uno sviluppo significativo nel protagonista Denji. Per la prima volta, il ragazzo si è potuto sentire compreso in un mondo così difficile. Questo l'ha portato a sviluppare dei sentimenti amorosi nei confronti della ragazza. Anche se lei non ha potuto avere un finale felice con l'Uomo Motosega, è certo che se Reze non fosse stata legata a Makima o all'URSS avrebbero avuto il loro dolce epilogo.

Non solo, Reze non è solo un'antagonista bella, divertente e misteriosa, ma è una vera antieroe ed è sicuramente più memorabile di quanto non lo sia stata precedentemente Power. Negli scorsi capitolo di Chainsaw Man abbiamo visto il ritorno di Quanxi, e forse il Diavolo Bomba potrebbe fare anche lei il suo debutto nella Seconda Parte. Qui sono presenti altre teorie del manga di Chainsaw Man.