Chainsaw Man, Reze sta per tornare? Si, secondo questa esplosiva teoria

Da quando Reze ha fatto il suo ingresso nel manga di Chainsaw Man, ha attirato la community con il suo fascino e un passato turbolento. Mentre gli spettatori sono pronti a fare la sua conoscenza nel nuovo film anime Chainsaw Man Reze Arc, tanti lettori sperano in un ritorno in scena. Una teoria conferma che la ragazza è pronta a tornare!

Il capitolo 156 di Chainsaw Man ha messo i lettori davanti a un nuovo cliffhanger: Denji è in evidente pericolo, ma sembra che qualcuno sia pronto a combattere per la sua salvezza. L'ultimo panel lascia intendere che la persona che aiuterà il protagonista è una donna, ma di chi si tratta esattamente? Secondo molti, si tratta proprio di Reze.

Inizialmente, molti avevano ipotizzato che questa figura fosse Asa Mikata. In quanto legata al Diavolo della Guerra, Yoru, sarebbe stata all'altezza di soccorrere Denji e salvarlo dal suo destino nefasto, ma i fan più attenti hanno notato che alcuni dettagli non coincidono. La gonna e i gambaletti troppo lunghi non corrispondono alla figura mostrata nell'ultimo panel del capitolo, ma sembrano invece appartenere ad un'altra persona.

Com'è possibile notare nel post pubblicato dall'utente di Reddit Even-Run-5274, la figura sembra essere diversa da Asa, sia nel vestiario che nell'atteggiamento. Tuttavia, il Diavolo Guerra non è esente da questa situazione e, se Yoru avesse bisogno di una mano, chiamerebbe senza dubbio il Diavolo Bomba.

Reze sembra essere l'unica donna che coincide alle gambe mostrare nell'ultima tavola del capitolo. Solitamente, questa ragazza indossa dei pantaloncini e gambaletti molto più corti rispetto a quelli di Asa. Le ginocchia scoperte sembrano essere l'indizio che conferma la teoria dei fan: sarà davvero così? Non ci resta che attendere l'uscita del capitolo 157 di Chainsaw Man per scoprirlo.