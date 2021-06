Chainsaw Man riceverà una mostra d'arte a giugno: in arrivo informazioni sul manga?

Chainsaw Man, l'apprezzatissimo e folle manga di Tatsuki Fujimoto, riceverà presto la sua prima mostra d'arte, e per celebrare il grande successo dell'opera e l'arrivo dell'anime di MAPPA è stato confermato che l'evento sarà completamente gratuito. La mostra si terrà dal 12 giugno al 4 luglio a Shibuya, Tokyo, e a quanto pare l'autore sarà presente per almeno un giorno.

Tatsuki Fujimoto ha recentemente confermato di aver iniziato i lavori sulla Parte 2 di Chainsaw Man, e suggerito che potrebbero esserci tanti cambiamenti, a partire proprio dal cast di personaggi. Per il momento non sappiamo quando riprenderà la pubblicazione, ma la mostra d'arte potrebbe essere un'ottima occasione per svelare qualche dettaglio.

Chainsaw Man è stato serializzato su Weekly Shonen Jump dal 3 dicembre 2018 al 20 dicembre 2020, nell'arco di 97 capitoli e 11 Volumi. Una volta distribuito il capitolo finale l'autore aveva affermato che la storia sarebbe ripresa con una "seconda parte", anche se al momento non è chiaro se Fujimoto intenda riprendere la pubblicazione dal capitolo 98 o iniziare daccapo con un vero e proprio sequel.

La mostra d'arte di Chainsaw Man si terrà alla Shibuya Tower Records di Tokyo, che al contrario di quanto sembri suggerire il nome è un negozio di dischi sito a pochi passi dalla stazione di Shibuya. In attesa di scoprire se saranno rivelate o meno nuove informazioni, vi lasciamo alla nostra recensione del manga di Chainsaw Man.