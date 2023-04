Chainsaw Man e la risposta di Denji: 'fare sesso', ecco a cosa pensa il protagonista

La seconda parte di Chainsaw Man ha portato il manga su binari completamente diversi dai precedenti. Si è interrotta la lotta continua contro i diavoli del ragazzo con la testa da motosega, introducendo la giovane Asa Mitaka, che però non se la passa tanto meglio. E così i due ragazzi si stanno incrociando spesso.

L'incontro recente, come gli altri, non è di certo dei più felici: la città infatti è minacciata dall'arrivo del Diavolo Caduta, un essere che sembra una bambola fatta di vari pezzi con un viso con gli occhi chiusi e sangue che cola, più un abito e un cappello da chef. Questa fase di Chainsaw Man sembrava essere fatta apposta per lasciar andare Asa, che invece si è lasciata andare letteralmente lanciandosi nel vuoto. A fermarla però è stato l'ennesimo arrivo di Denji, già trasformato nel diavolo motosega. Dopo aver provato invano a sconfiggere l'essere demoniaco, Denji ha afferrato Asa che stava per cadere nel vuoto, costringendola a pensare a cose felici, così da rallentare la caduta.

Asa però si chiede per quale motivo continuare a vivere, ed è così che Denji inizia a raccontare la sua vita, di come sia stato tutto uno schifo, tra tradimenti e morti, delusioni e brutte situazioni che ancora non lo lasciano in pace. Però Denji vuole fare sesso, e quello è il suo scopo di vita. Una cosa che di certo non ha convinto appieno Asa, visto che la scena finale vede un verso di schifo della ragazza. Chissà però se le parole di Denji avranno un senso nel prossimo capitolo di Chainsaw Man.