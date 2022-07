Chainsaw Man ritorna, i mangaka omaggiano la serie con queste illustrazioni

Tra i manga più attesi del 2022 c'era Chainsaw Man. Tatsuki Fujimoto aveva colpito tutti con la prima parte che era stata pubblicata su Weekly Shonen Jump per due anni esatti tra il 2018 e il 2020. L'autore si è poi preso una lunga pausa e si è certamente lasciato attendere, anche se ha riempito un po' i vuoti con alcuni oneshot.

L'attesa però è finita: nelle scorse ore, su MangaPlus ha debuttato Chainsaw Man capitolo 98, il primo della seconda parte. Continuerà quindi la numerazione dei volumi precedenti, ma la situazione che si è intravista in questo primo capitolo è certamente inedita e apre a nuove strutture di trama. Il ritorno era attesissimo da tutti, con una vasta fetta di pubblico che si è sintonizzata subito sul portale di Shueisha per leggere le ultime novità. E nel pubblico, stavolta sul fronte giapponese, ci sono anche alcuni autori d'eccezione.

Yuji Kaku (Jigokuraku, Ayashimon) è stato per lungo tempo un collega vicino a Fujimoto e ha dedicato a Chainsaw Man tanti disegni in passato. È stato uno dei primi quindi a festeggiare il suo ritorno, come si vede dall'immagine in basso che raffigura il nuovo diavolo apparso nella serie. A seguire c'è invece la dedica di Yokoyari Mengo (Scum's Wish, disegnatrice di Oshi no Ko) che nel corso degli anni ha creato tante illustrazioni a tema Chainsaw Man, e di certo non si è fatta sfuggire il ritorno con questo disegno di Himeno. A chiudere il terzetto ci pensa Shinnosuke Kanazawa (Ottoman), con l'autore seinen che ha pubblicato un disegno di Power.

Sicuramente tanti altri tributi a Chainsaw Man arriveranno nel corso delle prossime ore, in particolare dai fan.