Chainsaw Man: rivelata la data del primo trailer, ma l'uscita sembra lontana

Conclusosi da diversi mesi, il manga di Chainsaw Man ha riscosso consensi da parte del pubblico e della critica, dimostrandosi uno shonen di tutto rispetto. Molti fan si sono ulteriormente eccitati per la notizia di un adattamento animato da parte di Studio MAPPA e in arrivo nel 2021. Finora tuttavia non ci sono state molte novità in merito.

E sembra che gli appassionati di Chainsaw Man saranno costretti ad aspettare ancora un bel po'. Studio MAPPA ha rivelato che il 27 giugno 2021 si terrà l'evento MAPPA STAGE che servirà per festeggiare i dieci anni di vita dello studio e dove si concentrerà su alcuni degli anime su cui sta lavorando, con Chainsaw Man che è uno di questi.

E proprio durante l'evento ci sarà il primo trailer di Chainsaw Man. Dovranno passare quindi altri due mesi prima di vedere come sta lavorando MAPPA al progetto basato sul manga di Tatsuki Fujimoto. Ciò però comporta anche che l'anime non sarà pubblicato nella stagione estiva, che inizierà a luglio 2021. Considerate le tempistiche, è probabile che Chainsaw Man sarà pubblicato a ottobre 2021 con la stagione autunnale, quindi non prima di altri sei mesi.

Altre informazioni arriveranno durante l'evento in programma il 27 giugno, e in concomitanza potrebbe trapelare qualcosa sul sequel di Chainsaw Man che sarà pubblicato su Shonen Jump+.