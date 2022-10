Chainsaw Man rompe il web: l'anime conquista le tendenze di tutto il mondo

Che Chainsaw Man sarebbe stato un successo, quantomeno l'adattamento animato del manga di Tatsuki Fujimoto, era praticamente scritto nelle stelle. Il solo primo episodio dell'anime curato da Studio MAPPA è stato sufficiente per fare del franchise un fenomeno tra le maggiori tendenze del momento.

Secondo l'editor del manga, Chainsaw Man scriverà pagine di storia e forse le sue parole potrebbero trovare un riscontro nella realtà. Certo, attualmente è uscito soltanto un episodio dell'anime su Crunchyroll, tuttavia le aspettative per questa produzione non fanno che aumentare ad un ritmo a dir poco vertiginoso.

Ad ogni modo, a partire dalla giornata di ieri la serie televisiva ha iniziato la sua distribuzione con la messa in onda del primo episodio su Crunchyroll, che trasmette la trasposizione del manga di Fujimoto sensei anche in Italia, e l'accoglienza è stata a dir poco straordinaria. In nemmeno 24 ore, infatti, il franchise è stato al centro delle tendenze di Twitter in tutto il mondo con qualcosa come 400mila post contenenti gli hashtag dedicati. Si tratta di un numero imponente e che ribadisce ulteriormente quante attenzioni i fan stiano riservando per l'anime di Studio MAPPA.

