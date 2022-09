Chainsaw Man: sangue, azione ed epicità nel nuovo trailer dell'anime

Sin dall'annuncio dell'anime di Chainsaw Man sembrava certo l'imminente successo della trasposizione televisiva del manga di Tatsuki Fujimoto. A confermare queste prospettive ci pensa il coinvolgimento di Studio MAPPA (L'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen) con un comparto tecnico fuori di testa.

Come confermato da Ryokutya, noto insider del settore, l'episodio 1 di Chainsaw Man debutterà il prossimo 11 ottobre in Giappone, esordio però anticipato dall'anteprima mondiale presentata oggi in Giappone. Durante l'evento organizzato in data odierna, la produzione ha colto l'occasione per mostrare anche agli spettatori il nuovo epico e violento trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

Dalla clip dalla durata di circa un minuto e mezzo, si notano alcuni nuovi personaggi -con i rispettivi doppiatori- nonché un paio di sequenze d'azione che mostrano i muscoli di una produzione visivamente splendida. Ma non è tutto visto che MAPPA ha colto l'occasione per dare un assaggio ai fan del brano d'apertura dell'anime a cura di Kenshi Yonezu ed intitolato 'KICK BACK'. Sembrerebbe, inoltre, che la stagione 1 si comporrà in totale di 12 episodi anche se non è chiaro se lo studio opterà per un adattamento in più parti come accaduto con L'Attacco dei Giganti 4. Infine, ogni puntata sarà caratterizzata da un brano di chiusura diverso con gli artisti incaricati allegati anch'essi in calce.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo trailer dell'anime, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto, ma non prima di aver scoperto com'è nato il progetto dietro l'adattamento tv di Chainsaw Man.