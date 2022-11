Chainsaw Man: che scherzo hanno fatto Denji e Power ad Aki? La rivelazione ufficiale

Con il debutto dell'adattamento animato di Chainsaw Man, uno dei dubbi della community è stato finalmente risolto. A fare luce sulla verità è stato l'autore Tatsuki Fujimoto in occasione della messa in onda della quinta puntata della produzione realizzata da Studio MAPPA.

Nel capitolo 14 della serie manga, la Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza ha l'incarico di recarsi in un motel alla ricerca di una delle parti del corpo del Diavolo Pistola. Prima di addentrarsi nella struttura, il team di cacciatori di diavoli si intrattiene in un debriefing in cui Aki si dimostra particolarmente severo nei confronti di Denji e Power. Rendendosi conto della situazione, i due si chiedono se sia a causa dello scherzetto che gli avevano tirato quella stessa mattina.

Nelle pagine del manga non si ha alcuna informazione sulla tipologia di scherzo che Denji e Power hanno tirato ad Aki, che è particolarmente nervoso a riguardo. La verità è venuta a galla solamente tre anni dopo la pubblicazione del capitolo in questione.

La parte citata viene adattata in Chainsaw Man 1x05 e in concomitanza con la trasmissione l'autore Tatsuki Fujimoto ha finalmente tolto i veli su questo scherzetto. A quanto pare, mentre Aki riposava, Denji e Power gli hanno avvicinato un grosso pezzo di cacca. Le tranquille mattine di Aki in Chainsaw Man non saranno più le stesse a causa della convivenza con Denji e Power.