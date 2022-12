Chainsaw Man: scoprite che personaggio siete col simpatico quiz di Crunchyroll

Chainsaw Man è stata una delle serie più sorprendenti degli ultimi anni, e anche la trasposizione animata ad opera dello studio MAPPA sta ricevendo un’ottima accoglienza sia dalla critica che dagli appassionati. Per celebrare questo successo e coinvolgere di più la community, Crunchyroll, dove viene distribuito l’anime, ha proposto un curioso quiz.

L’opera di Tatsuki Fujimoto è riuscita a catturare l’interesse e l’attenzione di milioni di lettori grazie all’inaudita violenza, all’originalità dei numerosi diavoli inseriti, e anche per la caratterizzazione dei personaggi principali. Per questo la piattaforma di streaming ha pubblicato un quiz, composto da undici domande a risposta multipla, per determinare a quale personaggio della serie si assomigli di più.

In base alle decisioni prese dai fan, che vanno dalla scelta di un’arma per combattere i diavoli fino al determinare l’approccio per affrontarli, i risultati possono variare da Denji, Power, Aki, Makima, Kobeni e altri dei personaggi incontrati finora nella prima stagione dell’anime. Diteci cosa ne pensate e se farete il quiz in questione nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che il Diavolo Motosega ha invaso la cover di Nylon Japan, rivista che si occupa di pop culture, e vi lasciamo all’anteprima dell’episodio 1x10 di Chainsaw Man, in arrivo il 13 dicembre 2022 su MangaPlus.