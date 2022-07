Chainsaw Man: la seconda parte ha inizio, il nuovo capitolo è ora su Manga Plus

L’attesa è finita. Il debutto della seconda parte del manga di successo Chainsaw Man è disponibile sul sito e sull’applicazione ufficiale di Shueisha, Manga Plus. Il ritorno di Denji in un contesto liceale sorprende e allo stesso tempo riporta immediatamente all’atmosfera cruda e violenta alla quale ci ha abituati il talentuoso Tatsuki Fujimoto.

Dal titolo “Uccello e Guerra”, il capitolo 98 di Chainsaw Man segna un nuovo inizio nella storia, e ciò è evidente anche dal numero di tavole, 56, caratteristico dei primi capitoli dei manga. Il capitolo si apre con la presentazione ad una classe di studenti del liceo di Bucky, un diavolo dall’aspetto di un pollo senza testa, presente anche nel materiale promozionale diffuso negli scorsi giorni. Una ragazza di quella classe è particolarmente disturbata dal demone, seduto sul suo banco, e si lamenta dell’orrida vita che caratterizza la città.

Un rapido salto temporale di tre mesi, ci porta a vedere Bucky, visivamente cresciuto, e quando il professore dice alla classe di volere qualcuno che lo uccida, gli studenti non sono minimamente d’accordo. Quando una ragazza dichiara di considerare Bucky un amico, l’insegnante si commuove: è riuscito a insegnare loro il significato dell’amicizia.

La protagonista rimane in disparte mentre gli altri si divertono a giocare a calcio con Bucky, ed è proprio il diavolo ad avvicinarsi ad Asa Mitaka per chiederle di partecipare. Felice di poter raggiungere gli altri, Asa corre, con Bucky in braccio. Sfortunatamente però la ragazza cade, uccidendo Bucky. Tutti scoppiano a piangere per l’amico, e le giornate passano, con la disperazione crescente di Mitaka.

Una sera però, viene raggiunta da alcuni compagni per andare alla tomba di Bucky, e in uno dei vicoli, Prez si trasforma, avendo fatto un patto col diavolo della giustizia, vuole essere felice con il professor Tanaka, e per farlo deve uccidere la protagonista. In un’inquietante tavola, Fujimoto ci mostra la morte di Mitaka, che poco dopo viene contattata da un corvo. Stretto il patto con l’uccello, Mitaka torna in vita come Diavolo della Guerra, pronta ad uccidere la compagna e a farle ottenere il suo agognato lieto fine.

Il ritorno del manga si conclude con Mitaka, seduta su un ammasso di organi, mentre pensa a come affrontare Chainsaw Man.