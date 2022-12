Chainsaw Man, i segreti dell'ottava sigla di chiusura nelle parole di TK

L'esordio dell'adattamento anime di Chainsaw Man è andato oltre anche alle più rosee delle aspettative. Studio MAPPA ha realizzato una serie con i fiocchi, perfetta da tutti i punti di vista, compreso quello musicale. Ecco alcuni segreti sulla colonna sonora dall'autore di una delle sigle di chiusura.

Vista la clamorosa popolarità della serie manga di Tatsuki Fujimoto, Studio MAPPA ha optato per una produzione in grande stile che prevede, tra l'altro, un tema di chiusura diverso per ciascun episodio. L'ottava ending di Chainsaw Man è "first death" di TK, aka di Toru Kitajima.

In una recente intervista, TK ha rivelato che non sapeva se effettivamente la sua canzone sarebbe stata usata per l'anime e che per questo ha lavorato sodo concentrandosi affinché il brano avesse affinità con la serie.

Kitajima ha rivelato di non leggere manga, ma che i vari spot pubblicitari per l'anime hanno creato una forte enfasi per la stesura della sigla. Inoltre ha rivelato che il suo stile si avvicina molto a quello di Chainsaw Man e che non ha cambiato il suo modo di fare musica per il progetto. Semplicemente ha espresso la bellezza dell'opera affrontandola con sincerità. Vi salutiamo lasciandovi a questo simpatico quiz su Chainsaw Man che determina quale personaggio dell'opera siete.