Chainsaw Man: sei diavoli terribili nelle nuove immagini, ecco da chi saranno doppiati

Si avvicina sempre di più il debutto dell'episodio 1 di Chainsaw Man. L'anime di Studio MAPPA è attesissimo, con tutti i fan che hanno cerchiato in rosso la data sul calendario. Dopo i primi episodi, che introdurranno la storia di Denji e tutti gli altri personaggi che gli sono intorno, è tempo di iniziare scontri e massacri.

Ovviamente Denji non è l'unico diavolo. Oltre quelli già presentati, arrivano sei nuovi personaggi in Chainsaw Man. Shonenleaks ha riportato in un tweet il character design di sei nuovi diavoli: il diavolo angelo, il majin squalo, il majin violenza, il diavolo ragno, Akane Sawatari e l'uomo katana. Si possono già notare le proporzioni e gli arti particolari che denotano una natura non umana della maggior parte di loro. Insieme al character design, sono stati rivelati i loro doppiatori:

Diavolo angelo: Maaya Uchida

Majin squalo: Natsuki Hanae

Majin violenza: Yuuya Uchida

Diavolo ragno: Goto Saori

Akane Sawatari: Tichi Yo

Uomo katana: Daiki Hamano

Alcuni di loro saranno nemici di Denji, altri invece alleati, in un arco narrativo che si prefigura già molto intrigante. Se non sapete di cosa parla questa storia, non perdetevi la sinossi ufficiale di Chainsaw Man divulgata da Crunchyroll.