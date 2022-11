Chainsaw Man, la sfida di MAPPA: nuova intervista ufficiale

Chainsaw Man è il progetto più ambizioso di Studio MAPPA e la serie fa molto parlare di sé. La rivista giapponese Men's NON-NO ha pubblicato un'intervista al regista Ryuu Nakayama (a sinistra) e al produttore di animazione Keisuke Seshimo (a destra). Prima di proseguire con la lettura vi segnaliamo le anticipazioni di Chainsaw Man episodio 7.

Intervistatore: Quali particolarità nella produzione dell'animazione puoi condividere?



Ryuu Nakayama: Come punto di partenza abbiamo voluto creare un'estetica simile a quella di un film live-action, anche grazie al dialogo con il mangaka Tatsuki Fujimoto, oltretutto appassionato di cinema. La premessa è stata quella di lavorare rispettando l'opera originale per non distruggerne l'atmosfera con l'adattamento. Il nostro Chainsaw Man va oltre un classico anime.

Intervistatore: C'è un vostro schema preciso su come animare Chainsaw Man?

Ryuu Nakayama: Sì, Tatsuya Yoshihara supervisiona le scene di combattimento come regista e io stesso ho lavorato come animatore per scene d'azione, quindi è un'area sulla quale sono pongo particolare cura.



Keisuke Seshimo: Quando animiamo l'azione in Chainsaw Man progettiamo scene d'effetto ma penso che l'animazione includa la profonda cura dei dettagli, per renderla realistica. In Chainsaw Man, a tal proposito, è presente una forte visione registica.



Ryuu Nakayama: È esattamente così (ride) Penso sia importante elaborare l'animazione dei personaggi tenendo considerazione della caratterizzazione realistica di ciascuno e tagliando quello che non funziona.



Keisuke Seshimo: Ad ogni modo gli animatori di Chainsaw Man sono fortemente dediti e non poche volte avvengono dei confronto di opinioni. Questa è una cosa molto buona perché deriva della loro forte motivazione a dare il meglio, senza lasciare niente al caso.



Ryuu Nakayama: Sì, sono molto appassionati ed ognuno ha le proprie iniziative. Ciò contribuisce ad un prodotto finale eccezionale.



Intervistatore: Le sigle finali cambiano di episodio in episodio in accordo con lo svolgersi degli eventi e questo è un aspetto notevole dell'anime.

Ryuu Nakayama: Durante il percorso registico mi sono ritrovato a riflettere insieme al signor Seshimo su una ending alternativa per un episodio specifico della serie. Ad un certo punto, nel corso dei lavori, ancora prima che ce ne rendessimo conto, tutti gli episodi avevano la loro ending (ride).

Keisuke Seshimo: Per noi la sigla finale ideale è quella legata allo sviluppo della storia, poiché ogni episodio ha un'impronta propria a seconda della scelte registiche.



Ryuu Nakayama: E durante il dialogo con i musicisti abbiamo espressamente chiesto una determinaza personalizzazione a seconda dell'episodio. Ognuno di loro ha contribuito al meglio, permettendoci di introdurre nell'anime delle musiche strepitose.



Keisuke Seshimo: Abbiamo fatto una scelta insolita ma che aggiunge qualità alla serie.

Cosa ne pensate dell'anime di Chainsaw Man? Sta soddisfacendo le vostre aspettative? Nel frattempo vi lasciamo a delle riflessioni su le manipolizioni di Makima.