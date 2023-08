Chainsaw Man sfida Spy x Family per il 'Miglior Manga' dell'Harvey Awards 2023

Tra gli autori di maggior successo dell'ultimissimo periodo ce ne sono due che spiccano in particolar modo. Il primo è Tatsuki Fujimoto, l'autore di quel Chainsaw Man che da mesi continua a essere in cima alla classifica dei più letti di MangaPlus, mentre il secondo è Tatsuya Endo, che ha sorpreso il pubblico con il suo irriverente Spy x Family.

Gli immensi sforzi e il tratto sempre più raffinato di Tatsuki Fujimoto sono stati ripagati. Da poco Chainsaw Man ha tagliato un importante traguardo, quello delle 26 milioni di copie in circolazione in appena 15 volumi pubblicati.

Dall'altra parte abbiamo Tatsuya Endo, in attesa di assistere al primo adattamento cinematografico di Spy x Family nel mese di dicembre e del ritorno dell'anime con una seconda stagione. La famiglia Forger ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza, segretezza e irriverenza, ma basterà per fermare il Chainsaw Man?

L'Harvey Awards ha svelato le nomine per il titolo di "Miglior Manga" dell'edizione del 2023. Le premiazioni di questo importantissimo e illustre concorso verranno svolte tra il 12 e il 15 ottobre a New York City e metteranno in risalto e daranno valore culturale al manga giapponese.

Per la terza volta, Chainsaw Man e Spy x Family si ritrovano faccia a faccia a concorrere per il "Miglior Manga" dell'Harvey Awards. Nelle ultime due edizioni ha prevalso Fujimoto, ma questa volta Endo potrebbe ribaltare la situazione. Questi i cinque candidati all'Harvey Awards 2023: